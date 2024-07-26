浪漫盈美景　大河溯輕舟

中評社北京7月26日電／據光明日報報導，在巴黎塞納河上的亞歷山大三世橋，6000個座席已經安裝妥當，靜待當地時間7月26日晚奧運會開幕式觀眾的到來。本屆奧運會的開幕式別出心裁，將在塞納河上舉行。這是現代奧運會舉辦130年來首次在體育場館之外舉辦開幕式。屆時，各代表團的6000至7000名運動員將乘坐85艘不同顔色的船只，從奧斯特裡茨橋出發，沿塞納河由東向西行進，繞過聖路易島和西岱島，穿過數座大橋，大約航行45分鐘，最終在耶拿橋上岸，會聚到埃菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場。在這條約6000米的航線上，主辦方在兩岸為持票觀眾設置了眾多座椅，亞歷山大三世橋即為其中的一處。沒有開幕式門票的觀眾可以在塞納河周邊自選位置，一睹開幕式的盛況。



乘船參加開幕式的運動員在沿途接受觀眾的歡呼之外，還能感受到塞納河沿岸諸多歷史遺跡的魅力。西岱島是巴黎城市的發源地，著名的巴黎聖母院就建在這座小島上。與西岱島相鄰的聖路易島，風景宜人，保存著不少古建築。此外，盧浮宮、巴黎藝術橋、協和廣場、榮軍院、巴黎大皇宮等將漸次呈現在運動員眼前，充分展示巴黎的歷史文化底蘊。值得一提的是，協和廣場、榮軍院、巴黎大皇宮等名勝古跡也是本屆巴黎奧運會的比賽場地。



巴黎是“浪漫之都”，人們對開幕式的文藝演出充滿期待。巴黎奧運會開幕式藝術總監由戲劇導演托馬斯·喬利擔任，此外還有歷史學家、小說家和劇作家共同參與策劃。



“每一段河岸、每一座橋梁都將洋溢著音樂、舞蹈和表演。”開閉幕式舞蹈總監莫德·勒普拉戴克對媒體如此表示。巴黎奧組委官方表示，開幕式當天將有約3000名演出人員在河流兩岸和途經的橋梁上進行表演。為此，開幕式團隊已對途經橋梁的承重能力、風力、水流等進行了全面的可行性研究，確定了最佳方案。沿岸設置有80個巨大電子屏幕，並精心設計了音響的位置，以確保現場觀眾可以充分感受開幕式的氛圍。