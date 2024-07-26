香港成立數字政策辦公室

中評社北京7月26日電／據新華社報導，香港特區政府25日成立數字政策辦公室（簡稱“數字辦”），以牽頭推動數字政策，提升政府效率和服務，通過數字政府及智慧城市建設便民利商。



據瞭解，數字辦設於特區政府創新科技及工業局轄下，由數字政策專員帶領，設有數字政府、數據治理及數字基建三個科別，分別制定相關政策和措施，帶動數字政府建設及推動各部門應用先進資訊科技，在公共服務方面推陳出新；通過數據治理政策，促進數據開放共享和分析應用；加強數字基建和安全，推動產業發展，並深化與內地合作，包括便利跨境數據流動和“跨境通辦”政務服務等舉措。



特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，數字化可以助力社會經濟發展，提升政府運作效能和革新公共服務。數字科技和數據也是驅動高質量發展及新質生產力的重要元素。數字辦會倡導以創新科技和數據為本的數字政策，全力引領特區政府利用創新科技優化公共服務，落實更多便民利商的數字政府措施，以切合數字時代下不斷轉變的需要和公眾期望。



成立數字辦是香港特區行政長官李家超在2023年施政報告中提出的一項新措施，目的是通過合併原來的政府資訊科技總監辦公室及效率促進辦公室，以加快數字政府建設。相關建議已於2024年年中獲得特區立法會通過。