香港與秘魯完成自由貿易協定談判

中評社北京7月26日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波25日宣布，香港與秘魯已於日前完成自由貿易協定談判，有關協議將涵蓋商品及服務貿易、投資、知識產權等相關領域。



陳茂波出席慶祝秘魯國慶活動致辭時表示，香港與秘魯23日完成自由貿易協定談判，這有助進一步加強雙方的商業與金融聯繫，增強雙邊關係。



陳茂波說，香港與秘魯雖然相隔遙遠，但正所謂“海內存知己，天涯若比鄰”，雙方有著共同目標。他期待香港與秘魯在貿易、旅遊、藝術及文化等範疇有更多密切合作的新機會。