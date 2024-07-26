中評社北京7月26日電／據人民日報報導，近日，途家民宿發布《2024暑期民宿玩樂指南》，7月，熱門城市暑期民宿預訂量同比增長近三成。青島、威海、北京、成都、大理、重慶、上海、西安、麗江和南京等地的民宿預訂火熱。



“全國各地哪兒涼快，哪兒的民宿就火”，多個東北和西北的避暑游目的地預訂增長快。到和田昆侖山大峽穀看雪山草原、到大興安嶺體驗涼爽的夏天、去林都伊春喂小鹿看林海……這些地方的民宿預訂量同比增長3倍以上。



今年暑期，新疆民宿預訂量同比增長1.3倍，成為預訂增速最快的省份。伊犁、烏魯木齊、阿勒泰、喀什和博爾塔拉為熱門目的地。今年新疆新增民宿的數量同比增長1.2倍，阿克蘇、喀什、伊犁、阿勒泰、烏魯木齊等地的增量最高。



濃鬱的民族風情和優美的自然風光讓人流連忘返。在伊犁，距離那拉提草原2公里內的民宿最受歡迎，那裡有房東獨家秘制的烤肉串和看得到草原的大露台。阿勒泰哈薩克族的氈房民宿，多日前就已滿房。



與之前年輕人“尋找有風的地方”不同，今年暑期大理民宿突出親子特色，親子民宿預訂量同比增長150%。上一堂生動的自然課成為不少父母帶孩子選擇大理民宿的理由。果殼、娟子夫婦帶娃定居大理，用八年時間打造了大理玩創親子藝術空間，讓孩子親近自然，爬樹、趟水坑、收集動植物、製作工具……鼓勵孩子用雙眼去發現、雙手去觸摸、雙腳去感受自然。



陝西安康夢紫陽民宿依山傍水，是一家以茶和米酒為主題產品的民宿。房東苟雲華介紹：“民宿在暑期會為客人提供多種農事活動體驗，讓人們從實踐中體驗鄉村魅力。院子旁有自己種的八十畝稻田，客人可以帶孩子去稻田捉魚，聽青蛙唱歌，院子外有條河，水非常清澈，可以游泳。”