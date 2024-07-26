美科技股估值過高　大調整剛開始

美國大選不確定性增加，市場情緒變得不穩定，美國科技股成跌市重災區。（大公報） 中評社香港7月26日電／大公報報導，標普指數及納斯達克指數創逾一年半以來最大單日跌幅，主要是特斯拉等科技巨企季績遜預期，失望的投資者作出情緒性拋售，背後暴露出美國科技股炒過龍，高昂估值脫離基本面。當前美國科技股已炒㶶，大調整剛開始。



美股道指、標普、納指輪流接力支撐股市上升的情況已逆轉，令人失望的企業季績導致三大指數周三同步大跌，分別急挫1.25%、2.31%及3.64%。大型銀行股、熱炒的AI科技股及中小型的細價股同時遇到較大沽盤，顯示小投資者以至機構性投資者都在全面性出貨，這是美股調整到來的征兆，其中估值高昂的美國科技股成跌市重災區，蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達、特斯拉、Meta、Alphabet這七只科技巨企單日市值蒸發7500億美元（折合58500億港元），投資者損失慘重。



其實，隨著拜登退選，美國大選不確定性進一步增加，哈里斯替代拜登出選之後，有民調顯示哈里斯支持度超前特朗普，令市場投資情緒極不穩定，憧憬特朗普上台推出減稅降息政策存在變數，華爾街股市承受巨大壓力，加上日本央行下周可能加息，借入日圓的套息交易湧現拆倉潮，加劇在全球股市沽貨套現，造成市場避險情緒高漲，當前美股跌勢恐一發不可收拾。在外圍股市告急之下，亞洲股市也受壓，日股暴跌逾千點，港股也退守至17000點。



泡沫注定爆破 不宜抄底



多間美國大企業季績表現遜預期，成為美股大調整催化劑。電動車生產商特斯拉次季度淨利潤大幅下跌45%，衹有14.8億美元，與全球電動車銷量下滑有關，行政總裁馬斯克宣布無人駕駛的士（Robotaxi）延期推出，特斯拉股價在季績公布後大跌逾12%，猶如小股災。谷歌母公司Alphabet同日發布季績後亦下跌，市場關注大量投資AI及自動駕駛的收入前景，難以支持高估值，股價應聲下跌5%。由於投資者對美國科技股投資信心動搖，股價跌幅可大可小，高位急挫三、四成也不會令人感到意外。



其實，目前美國科技股泡沫堪比2000年科網狂潮，投資大行法興銀行報告列舉數據，直指美國科技股估值過高，警告科技股炒賣熱潮即將結束。現時美國科技股估值規模已增加至標普指數總市值的35%，對上一次如此高的比重出現在2000年。這意味當前科技股泡沫處於極危險水平，爆破無可避免，目前調整遠未結束，投資者不宜貿然入市抄底。



另外，全球最大快遞集團聯合包裹（UPS）次季盈利14億美元，按年倒退32%，股價單日跌12%，為2008年10月以來最大跌幅，市值縮水近1100億美元，折射美國經濟表現比預期弱，其他傳統行業如銀行業、零售業，相信季績表現難以樂觀，加速投資者拋售美股。



美國企業業績走樣，短線資金大舉撤離。單是美銀客戶，上周便沽出高達70億美元（折合540多億港元）的美國股票，規模為四年來最多，可見美股資金正在恐慌性出逃。由此看來美股泡沫注定爆破，並將以悲劇收場。