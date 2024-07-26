2024粵澳名優商品展揭幕

7月25日，市民在2024粵澳名優商品展上參觀。（來源：新華社） 中評社北京7月26日電／據新華社報導，由澳門特區招商投資促進局與廣東省商務廳合辦的2024粵澳名優商品展，25日在澳門金光會展揭幕。



展會首日安排16份簽約項目，包括澳門會展協會與國際展覽業協會達成大灣區教育合作協議等。同時，多位來自內地、澳門、“一帶一路”共建國家及地區的專業客商到場觀展。



澳門特區政府經濟財政司司長李偉農在開幕式致辭表示，“創新”是本屆展會的核心。作為歷年規模最大的粵澳名優商品展，首次加入“酒店設備及服務”“智能設備”及“國潮”三大元素。今年廣東省首次參展企業占七成，同時亦邀請了更多粵港澳大灣區的專業客商和專業買家來澳參展，深化“以展招商”作用，牽動更多創新機遇。



廣東省商務廳副廳長孫斌表示，今年上半年粵澳貿易額同比增長26%。這次精心組織超過200家優質企業參展，涉及智能設備用品、酒店設備用品等領域，與澳門的優勢產業高度契合。



本屆展會總面積逾1.2萬平方米，聚焦“1＋4”產業，設置廣東省名優商品、澳門特色商品、“一帶一路”、酒店設備及服務、智能設備、國潮等6個展區。展位數501個，較去年增約一成。



為期4天的展會準備超過50場精彩活動，包括華服表演、廚藝表演、產品推介、直播，以及多個商業配對專場及論壇。