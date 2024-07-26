調查：港商投資東盟　61%選址越南

香港工業總會主席莊子雄表示，六成受訪會員在東盟投資成衣及紡織。（大公報） 中評社香港7月26日電／大公報報導，為了加強香港與東盟經貿合作，行政長官李家超將在本月下旬率領香港商界及專業界別，出訪老撾、柬埔寨、越南三國。香港工業總會主席莊子雄表示，該會曾在今年5月進行會員調查，受訪會員中，45%有在東盟作商業運作，其中61%在越南，柬埔寨占10%，而老撾衹有1%。



莊子雄說，越南開放最早，且師承中國，總體條件為三國之中最好，但工資及土地成本亦最高，人力也出現緊張，宜發展高增值產業；柬埔寨則成本較低，傳統產業仍有可為；老撾受惠中老鐵路，前景可期。“東盟好似二、三十年前的中國，港商當年能把握內地改革的機遇，料在東盟也大有可為。”



訪問團成員之一的莊子雄向《大公報》表示，過往李家超已出訪印尼、新加坡、泰國及馬來西亞，連同將會出訪的老撾、柬埔寨、越南三國，這些國家已經占東盟約75%市場，反映特區政府的出訪安排是精心設計。對於拓展東盟市場的方向，他表示，東盟市場具有三方面機遇，一是可作為生產基地，二是拓展其消費的新興市場，三是為香港專業服務拓展之目的地。



莊子雄表示：“據工總調查顯示，六成受訪者在東盟投資成衣及紡織，而玩具及塑膠占11%，另有17%屬專業服務。反映除了做廠外，東盟也是香港重要的專業服務輸出地之一，說明香港的金融、法律及仲裁等，都在東盟發揮重要作用。”他認為，不論香港製造業及專業服務，均在東盟有發展潛力。



柬埔寨勞動力充足



談及以上三個國家之商機，他表示，越南開放最早，且其改革開放基本師承中國，故各方面表現都很出色，不少港商將電子、電器、資訊科技產品、電子玩具等技術要求較高的產品，選在越南生產，且成效不俗。因為越南各項條件較成熟，很多會員對越南設廠十分感興趣，故今年工總的東盟分部在越南設立首個代表處，會員反應熱烈，收到很多查詢，代表處亦就當地人力、工業園區情況及與當地政府聯繫等提供支援。然而，因大批外資湧入越南設廠，令其人力亦見緊張，故人力及土地成本高於老撾、柬埔寨，較適合些自動化程度較高的行業發展。

