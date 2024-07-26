月背“快遞”成功“簽收”！

中評社北京7月26日電／據新華社報導，前不久，嫦娥六號帶著月球背面的土壤順利返回地球。這是中國航天史上迄今為止技術水平最高的月球探測任務，不僅突破了月球逆行軌道設計與控制技術，還突破了月背智能采樣技術和月背起飛上升技術，而且實現了世界首次月球背面自動采樣返回，這項航天壯舉的背後凝聚了哪些中國航天人的創新創造？月背取回的土壤將為我們探秘宇宙揭開多少月球的秘密呢？



精準避障、智能采樣，嫦娥六號順利帶回月壤



2024年6月25日內蒙古四子王旗航天著陸場迎來了一位特殊的“客人”：經過53天的太空漫游，嫦娥六號返回器順利著陸，並給地球帶回了一份珍貴的“快遞”——來自月背的月球樣品，這也是人類首次實現月背采樣及返回。



珍貴月球樣品將為人類提供更多關於月球的寶貴數據和信息，有望深化人類對月球成因和演化歷史的研究。



嫦娥六號的預選著陸區——月球背面南極－艾特肯盆地，落差達10多公里，這就好比要把一台小型卡車降落到崇山峻嶺中，不僅需要精確避障，還要有先進的制導導航與控制系統來確保安全著陸。



專家們在同濟大學的試驗場裡進行了反復論證，大大小小的木板通過不同的高度和角度，模擬從空中看到的地面起伏。



嫦娥六號平穩著陸後，月背采樣更為艱巨。受限於月球背面中繼通信時長，嫦娥六號採用快速智能采樣技術，將月面采樣的有效工作時間縮短為不到20個小時，通過鑽具鑽孔取樣和機械臂表面取樣兩種方式，分別采集月球樣品。