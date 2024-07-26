中國俄羅斯老撾首次舉行三方外長會晤

中評社北京7月26日電／據新華社報導，當地時間7月25日，中國、俄羅斯、老撾在萬象舉行三方外長會晤。老撾副總理兼外長沙倫賽主持，中共中央政治局委員、外交部長王毅，俄羅斯外長拉夫羅夫共同出席。



王毅表示，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，國際體系正在經歷深刻調整，全球經濟復甦艱難。霸權主義、單邊主義、保護主義沉渣泛起，“小院高墻”“脫鈎斷鏈”逆流湧動。地區衝突延宕不靖，不穩定、不確定、難預料因素在全球彌漫。與此同時，和平、發展、合作、共贏的時代主題仍然是國際社會民心所向，世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化仍然是當今世界大勢所趨。“全球南方”正在發展壯大，新興力量崛起勢不可擋。加強區域合作、促進融合發展、踐行多邊主義是各國的共同願望，構建人類命運共同體展現更光明前景。



王毅強調，中俄老三國是亞太地區新興經濟體和促進地區和平發展的建設性力量，已分別擔任上海合作組織、金磚國家和東盟輪值主席國。三方加強合作，不僅有利於維護共同利益，也將傳遞亞太國家團結合作，共促地區穩定繁榮、攜手應對風險挑戰的明確信息。中方高度評價老撾擔任東盟主席國工作，願同俄方一道，支持以東盟為中心的區域合作架構，支持老撾及東盟各國牢牢把握東亞合作的正確方向。



拉夫羅夫和沙倫賽贊同中方對國際地區形勢的判斷，表示中俄老真誠相待、彼此支持，對諸多重大問題有著共同立場和看法，三方合作為中俄老人民帶來福祉。俄方和老方願同中方加強溝通協調，鞏固政治互信，規劃未來合作，形成更大合力，維護三方以及地區國家的共同利益。