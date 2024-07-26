多個旅遊熱門城市宣布取消大部分景區預約

中評社北京7月26日電／據新華社報導，近期，北京、武漢、長沙等旅遊熱門城市紛紛宣布，除部分重點景區、博物館外，其他景區取消預約要求。恰逢暑期旅遊高峰，取消預約後，遊客整體感受如何？還有哪些舉措讓遊客的體驗更好？記者進行了探訪。



免預約增加旅行靈活性、便利性



暑期來臨，來自山東濰坊的遊客王海紅帶著孩子來北京游玩。按照計劃，她們一早來到頤和園景區。



記者在景區門口看到，遊客無需預約，可以在人工售票窗口購票，也可以掃門口張貼的二維碼，線上購票。入園口處，遊客有序排隊等待工作人員依次驗票。“為節省時間，遊客可以通過線上售票平台提前購票，不必在售票窗口排隊。”頤和園景區工作人員表示。



“取消預約挺好，預約流程繁瑣，如果沒有預約上，整個旅行計劃都要改變。”王海紅說，免預約大大增加了旅行的靈活性和便利性。



6月20日，北京市文化和旅遊局發布《關於提升暑期旅遊景區基本服務質量踐行文明旅遊的倡議》，為持續提升旅遊景區基本服務，除故宮、國博等旅遊景區和對外開放單位外，全市旅遊景區已全面取消預約要求。記者瞭解到：北京市屬公園已經全面取消預約要求；自2023年以來，根據科學評估、分類管理、方便群眾的原則，優化預約機制，北京市90%以上博物館取消預約參觀機制，觀眾不預約就可到現場購票或直接入館。



近日，湖北省武漢市文旅局發布消息，7月1日起，武漢市包括黃鶴樓公園等在內的55家A級旅遊景區全面取消入園預約要求。在遊客量不超過景區最大承載量的情況下，遊客可以隨時去這些景區現場購票入園。



一些風景秀麗且免費的景區，因為不需要預約，成了不少武漢市民和遊客游玩的必選之地。下午5時，在武漢東湖風景區楚風園西門，家住武昌區的高女士徑直穿過閘機，無需出示任何證件，也無需安檢，輕鬆進入東湖風景區。“前些年，景區對遊客集中的部分區域和時段實行預約限流管控，我即使離景區很近，但是來得很少。現在取消預約之後，我一有空就會和家人來走走。”高女士說。



不僅僅是高女士，記者在東湖風景區看到，這裡有不少來此健步的市民，也有許多騎共享自行車的遊客。東湖風景區講解員蘇雪介紹，為提升景區旅遊服務，講解員平時都會不斷學習，反復打磨講解詞。在節假日期間，景區還會增設多個志願服務崗亭，為遊客提供咨詢、信息和票務服務。