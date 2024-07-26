國家林草局開展古樹名木保護試點工作

中評社北京7月26日電／據新華社報導，記者25日從全國古樹名木保護工作現場推進會上獲悉，為全面提升古樹名木科學保護水平，國家林草局已批准四川省劍閣縣、陝西省黃陵縣、浙江省柯橋區、湖南省雙牌縣4個縣（區）開展古樹名木保護試點工作。



國家林草局生態保護修復司二級調研員張朝輝介紹，本次開展試點工作的4個縣（區）各有特點：四川劍閣自古有“交樹交印”“官民相禁剪伐”等制度，將探索管理制度的傳承創新；陝西黃陵有黃帝手植柏等3株5000年以上樹齡古樹，將聚焦歷史文化傳承和重點古樹名木保護；浙江柯橋探索2萬多株古香榧樹的科學保護和智慧管理方式，尋求經濟林古樹保護與百姓利益的“最大公約數”；湖南雙牌依托古銀杏打造4A級景區，將著力實現古樹名木的價值轉化和活化利用。



試點工作要求4個縣（區）圍繞科學保護、文化傳承、合理利用等方面積極探索創新方法、可行路徑和典型模式，為全國提供可學習、借鑒、推廣的經驗做法。國家林草局將在資金、項目、技術等方面給予支持指導，並對試點成效開展跟蹤評估。



第二次全國古樹名木資源普查顯示，我國普查範圍內現有古樹名木共計508.19萬株，其中，以古樹群形式分布的有386.06萬株，散生在廣大城鄉的有122.13萬株。