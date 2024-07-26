北京全力應對主汛期首輪強降雨

中評社北京7月26日電／據新華社報導，自7月20日起，北京市正式進入今年“七下八上”主汛期，這常常是一年中降雨最多、最集中且強度最大的時期。



24日上午，北京市升級發布主汛期以來首個暴雨橙色預警信號，並啟動全市防汛二級應急響應。北京市應急管理局數據顯示，截至7月25日10時，全市平均降水量41.8毫米，城區平均35.2毫米；最大降水出現在房山車廠，139.6毫米。全市未發生因強降雨導致的人員傷亡。



提前發布山洪災害黃色預警、積水內澇藍色預警；S2線、懷柔－密雲線、通密線所有列車全部停運；降雨期間倡導企事業單位採取彈性工作方式或錯峰上下班，停止線下培訓和野外教學活動；潭柘寺風景區、妙峰山風景名勝區等多家景區採取臨時閉園措施……在本輪強降雨應對過程中，北京市各部門各區提前預警、密切聯動、全力以赴應對汛情。



為了安全度汛，北京排水集團提級啟動一級響應，集團防汛指揮部及所有水廠及泵站人員全部在崗，共出動大、中、小型搶險單元252組，累計出動防汛人員2887人，集團55座泵站啟動抽升，累計排蓄雨水6.9萬立方米；北京市交通部門圍繞道路設施、占掘路施工、地質災害隱患、在施工程、軌道交通設施等突出風險和重點領域，開展拉網式災害風險隱患排查整治；國網北京市電力公司提前安排綜合應急救援隊110餘人攜帶龍吸水排水車、大功率排水車、應急通信等應急裝備前往可能發生地質災害地區駐點布防……



在雨量可能較大的北京西部、北部地區，密雲區按照領導包片、幹部包點制度，安排相關人員對下凹式立交橋和積水點、雨水篦子進行雨前檢查，保障排水通暢；門頭溝區11家A級景區（另外6家景區未開放）全部關閉並疏散遊客，123家鄉村民宿全部暫停營業，永定河及65條中小河道落實巡堤查險人員；房山區全區在施工程落實管控措施，涉山、涉水工程、深基坑工程、室外混凝土澆築作業、有限空間作業、室外吊裝作業停止施工。