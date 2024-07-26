IPO趨旺　港交所正處理逾百申請

陳翊庭表示，本港新股市場已有﻿復甦跡象，準備來港上市的企業絡繹不絕。（大公報） 中評社香港7月26日電／﻿大公報報導，第二屆港交所未來科技峰會昨日在深圳舉行，港交所（00388）行政總裁陳翊庭透露，受惠於市場回暖和不斷改革市場，本港新股市場已有﻿復甦跡象，準備來港上市的企業絡繹不絕，交易所目前正在處理超過百宗上市申請。同時，不少科技公司正在籌備以18C章上市融資。



陳翊庭在致辭時表示，港交所過去一年以來，在提升市場效率和流動性方面做出不同措施，包括啟動全新的新股結算平台、引入新的庫存股機制，以及公布“惡劣天氣不停市”安排等，相信這些改革可進一步提升香港市場的吸引力，以及國際的競爭力。



今年40新股掛牌 數量全球第三



她稱，已看到香港新股市場﻿復甦的跡象，截至周三（24日），港交所正在處理106宗新上市申請，今年以來本港已有40只新股上市，數量排名全球第三。



陳翊庭指出，以人工智能（AI）為例，內地有超過4500家AI企業，在各自的細分賽道深耕。截至2023年年底，中國人工智能核心產業規模近5800億元人民幣，在新能源汽車方面，中國的產銷量連續9年居全球第一位，而多家領先的新能源汽車企業已經在香港上市，這代表了港交所為全球投資者提供了分享中國企業創新紅利的機遇。



不少科技公司仍在研發階段，需要投入大量資金。陳翊庭表示，經過咨詢後，決定在去年3月在上市規則引入18C章，讓企業在生命周期較早期便能在公開市場融資，上月已迎來首隻18C企業晶泰科技（02228），而且目前仍有很多企業正在籌備，相信很快就會提交上市申請。此外，在過去兩年間也看到不少來自硬件、軟件、新一代信息技術、新能源、節能環保等企業，透過上市規則的其他章節申請上市。



陳翊庭續稱，港交所正進行多項市場改革，有助進一步提升市場吸引力和競爭力，目前亦正與滬深交易所加強合作，盡快落實中證監早前推出的惠港措施，未來將持續擴展優化互聯互通，期望有更多科技公司利用香港融資。



互聯互通助跨境資金流動



港交所副行政總裁姚嘉仁在同一場合表示，科技發展是香港的重要議題，特區政府正積極推動科技的發展，透過《上市規則》第18A章，香港容許未有盈利收入的生物科技企業來港上市，帶動本港成為全球第二大生物科技融資中心，相關板塊更推動整個生態圈發展，包括創投、研究、科技開發都在港進行。



姚嘉仁強調，港交所一直致力讓資本市場為企業提供支持，香港既是中國的資本市場一員，也是國際資金市場一員，而互聯互通實現了最安全、最可靠、最高效的跨境資金流動機制，能讓內地及國際投資者參與，而且互聯互通的成功也是“一國兩制”成功的典型案例，發揮國家所需，香港所長。



姚嘉仁續謂，互聯互通機構一直在擴容，由股票到債券，繼而ETF及衍生品互換，今年中國證監會公布資本市場對港合作5項措施，其中3項便是與互聯互通有關，當中包括ETF擴容在近期也經已成功落地，相信隨著互聯互通進一步擴容、配合上市機制改革，將能吸引更多不同的科技公司來港上市。