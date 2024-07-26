網評：“告老返鄉”不應與村民爭改革紅利

中評社北京7月26日電／“告老返鄉”不應與村民爭“改革紅利”

來源：新華社



7月24日上午，在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，農業農村部黨組書記韓俊表示，要嚴格禁止下鄉利用農村宅基地建設別墅和私人會館，嚴格禁止給退休回鄉幹部職工分宅基地建房，要守好政策底線。



韓俊介紹，堅持城鄉融合發展，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，逐步縮小城鄉差別，促進城鄉共同繁榮發展，是農村改革重要任務。韓俊強調，要依法維護進城落戶農民的土地承包權、宅基地使用權和集體收益分配權，在探索農民這“三權”自願有償退出辦法時，一定要穩慎進行。



去年10月，農業農村部、國家發展改革委等九部門聯合印發《“我的家鄉我建設”活動實施方案》，旨在“鼓勵引導退休教師、退休醫生、退休技術人員、退役軍人等回鄉服務”，引發社會廣泛關注。這項政策初衷，是讓城市退休人員利用自身技術、知識、經驗等為鄉村振興貢獻力量。一些試點地區還推出配套舉措，以期吸引更多熱愛家鄉的退休人員回鄉定居，發揮“餘熱”。



中國人自古就有“告老還鄉”的情感需求。這項政策推出以來，引起很多討論。一方面，大家認為這有助於推動鄉村振興，對方案落地充滿期待；一方面，不乏誤讀、曲解政策看法，覺得這是引導城市人回鄉養老，減輕城市負擔，拉動鄉村消費；另一方面，有人擔心地方執行政策過程中出現偏差，演變為城裡人新的“上山下鄉”“圈地運動”，導致村民合法權益遭受不應有的損失。



值得一提的是，相關政策推出不久，官方媒體就關注到有關輿論動向，刊發評論提醒相關人員“不要總盯著宅基地”。有關部門負責人也在不同場合表達了類似態度。二十屆三中全會《決定》明確，允許農戶合法擁有的住房通過出租、入股、合作等方式盤活利用，讓農民享受更多的“改革紅利”，但並未給非村集體成員打“宅基地”主意留下法律及政策空白。



