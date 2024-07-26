粵向全球推介大灣區文旅

中評社北京7月26日電／據大公報報導，二十屆三中全會提出，完善境外人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。7月25日，廣東省商務廳舉辦外籍人士來粵商旅活動推介會，搶抓144小時過境免簽政策機遇，進一步挖掘消費增長點。本次推介會圍繞廣州、深圳、揭陽市共5個入境口岸，宣傳推介廣東商圈環境、文化旅遊、離境退稅、便捷支付等商旅消費資訊，旨在讓外籍人士在廣東商旅更加便利。



記者從推介會上瞭解到，為使來粵境外人士支付更加便利，廣東省共劃定82個重點商圈，已有95.3%的重點商戶支持受理外卡。在外幣兌換和現金支取方面，廣東省現有自助兌換機52台、外幣兌換點211個、外幣現鈔兌換銀行網點6844個，機場、口岸、星級酒店等重點涉外場景實現外幣兌換設施全覆蓋和24小時兌換；全省共有71.4%的ATM支持外卡取現。



匈牙利駐廣州總領事館代總領事霍雷介紹，自從“144小時”政策啟用以來，想來華的匈牙利遊客和商務人士的數量一直在呈指數級增長，“每天都要回復有關這一政策的郵件，而且越來越多。”



“粵港澳三地各有特色，先到廣東，再到香港、澳門是一個非常理想的路線。”為了吸引更多外國人士來到大灣區，廣東省商務廳、文化和旅遊廳還精心推介了粵港澳三地的商圈、美食、文化等特色文旅熱點。廣東文旅廳處長程薇介紹，將陸續推出大灣區一程多站的精品旅遊線路。