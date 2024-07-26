深創投：旗下機器人企業擬港上市

深創投有份投資的機器人企業，有意透過18C章申請上市。（大公報） 中評社香港7月26日電／﻿大公報報導，中國近年創新發展取得成果，製造產業轉型升級步伐加快。深圳市創新投資集團副總裁、董事會秘書李守宇昨在港交所未來科技峰會上表示，中國經濟經多年發展，已經成為一個製造業大國，科技發展的技術上有了非常好的基礎，科技企業也成為了港交所、深交所、上交所上市的主力軍，並透露深創投有份投資的機器人研發企業，正循18C章申請來港上市。



李守宇表示，早在1999年深創投成立的時候，就是為了迎接中國的科技轉型升級，但深創投近年一直聚焦於投資硬科技，目前90%以上的投資都在高新技術領域，近七至八年來深創投一直在轉型投資，而且十分看重應用科技，堅持投資在新一代信息技術，如芯片、集成電路、基礎軟件、工業軟件、高端裝備、新材料、新能源、生物科技等。



此外，深創投的投資策略是“投小、投長期”，在企業初期的發展階段，從苗子開始進行培養，如最新便有一家從事機器人的企業在香港透過18C章申請上市，而這家企業也是在很小的時候便開始投資，開始培養，直至不斷壯大。



李守宇認為，這些年中國在新質生產力方面確實下了很大的功夫，而且在政策上也提供了不少扶持，例如給予創業者很大的支持，也因此令科技企業成為港交所、深交所、上交所上市的主要主力軍。