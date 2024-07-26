孟加拉示威引發騷亂逾170死

中評社北京7月26日電／據大公報報導，孟加拉近日爆發抗議公務員招聘配額制度的大示威，造成超過170人死亡，包括多名警察，近2700人被捕。



此次示威起於學生反對孟加拉政府的公務員招聘配額制度，該制度留給特定族群擔任政府職位的保留名額，其中受益最多的是給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代。原本這項制度在2018年因輿論壓力而暫停，但是現任總理哈西娜今年初勝選後，6月又恢復配額制度。與此同時，政府數據顯示，孟加拉全國有1800萬名年輕人失業，因此恢復配額制度讓面臨失業危機的畢業生深感憤怒。



時至7月中，學生抗爭規模擴大。孟加拉當局實施宵禁，並在各地部署軍隊，同時封鎖全國網絡。安全部隊20日在首都達卡發射實彈，鎮壓示威後，示威者開始要求政府首腦下台。



在全國示威壓力下，孟加拉最高法院21日删減了保留給特定群體的職位數量，從總數的56%下降到7%。主導示威的學生團體22日宣布暫停抗議48小時，學生團體負責人說，他們不想“以這麼多鮮血為代價”換來改革。



美聯社報導稱，從24日開始，銀行和寫字樓有限度開放，首都達卡和第二大城市吉大港市的一些地區恢復了互聯網服務。當局表示，將在達卡和其他地區維持宵禁，直到情況改善為止。