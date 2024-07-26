富權：“台灣台語”是“台獨全面化”重要一步

中評社香港7月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：“台灣台語”是“台獨全面化”重要一步。以下為文章內容。



台灣地區民主進步黨於一九八六年九月二十八日成立以來，包括現任黨主席賴清德在內，已經經歷了十八任黨主席。在賴清德之前的歷任黨主席，他們在“全代會”上的致辭，都是使用俗稱為“國語”的普通話，包括“獨派”人士江鵬堅、姚嘉文、黃信介、施明德、林義雄、游錫堃等在內，也包括民進黨通過“台獨黨綱”，尚未制定《台灣前途決議文》之前，確定其奮鬥目標就是要推翻“中華民國”，成立“台灣共和國”的時段內。他們即使是偶然使用一兩句“閩南語”，都是為了加助其致辭的語氣，隨即又重新使用“國語”。因此，他們還是將“國語”視為台灣地區的法定語言的。



但賴清德在本月二十一日舉行的民進黨第二十一屆第一次“全代會”上致開幕詞時。卻全程使用被台灣地區認定為“台語”的閩南語，並以“台語”叫喊出系列“台獨”主張及口號。賴清德透過此“語言藝術”，來認證其“台獨工作者”的理念及主張。



可能是巧合，更可能是要為賴清德的這個“語言藝術”作鋪墊，在民進黨“全代會”舉行前三天，台灣“教育部”於七月十八日發布公告，聲稱為配合“行政院”二零二二年八月二十二日《國家語言發展報告》核定函示，參酌《國家語言整體發展方案》書面用語有關規範，優先使用“台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語”規定，決定將《閩南語語言能力認證考試規費收費標準》修正為《台灣台語語言能力認證考試規費收費標準》。亦即將“閩南語”語言能力的認證考試，更名為“台灣台語”語言能力的認證考試。



而在此之前，民進黨“立委”陳培瑜在“立法院”呼籲，將“閩南語”正名為“台語”，並強調有八成五以上民眾贊成，已是民間共識，要求“文化部”與“教育部”正名。看來是在“做媒”，為“教育部”的上述決定進行“輿論先行”。而“教育部”則“不負所託”，並更進一步，將台灣地區民眾慣稱的“台語”提升為“台灣台語”。



賴清德也就接過這個“波”，在民進黨“全代會”致開幕詞時，打破慣例全程使用“台語”，為“文化部”的這個決定“背書”。雖然他沒有公開表示自己使用的是“台灣台語”，但在實質上已經等於是確認了“台灣台語”這個稱謂。從而在賴清德及其“戰友”們已經推動“法理化台獨”、“事實台獨”等“台獨”行徑的基礎上，再增添一項“語言法定化台獨”，成為“台獨全面化”的重要一步。

