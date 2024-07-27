中評現場：兩岸記者探訪長城社區 和諧融洽

長城花園社區黨委書記趙耐香向記者介紹社區情況（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月27日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行日前來到銀川市金鳳區長城中路街道長城花園社區，採訪基層治理的新成就。



據瞭解，金鳳區長城中路街道長城花園社區成立於2003年8月，轄區面積1.5平方公里，服務19個居民小區，劃分網格15個，居民8632戶18326人。社區先後獲得“全國和諧社區建設示範城區”、“國家級充分就業社區”等全國獎項7個，是銀川市首批五星級基層黨組織。



長城花園社區黨委書記趙耐香向記者介紹，社區以居民需求為導向，以“一老一小一弱”群體為出發點，組建醫療健康、政策宣講、文化服務等20支志願服務隊，孵化“抱抱團”愛心互助會、“愛老團”“最美家庭”等服務型社會組織，常態化開展各類志願活動。同時還打造“鄰里驛站”，引入愛心理髮、愛心洗衣、職工之家、醫養康養等惠民項目，為居民提供人性化、多樣化和精準化的惠民服務，打通服務居民的“最後一公里”。另外，社區還設有食堂，配備專業廚師、面點師，保證早餐、中餐、晚餐全天開放，並設計出滿足不同居民就餐需求的餐食服務。



台灣梅花傳媒副總編輯陳素貞告訴中評社記者，長城社區的老年人有很多團體活動，設施也非常完善，雖然與台灣偏向個體的安養方式有所不同，但都是很好的養老方式，兩岸可以繼續就有關方面繼續交流學習，共同進步。



隨團參訪的台青吳芃霆表示，長城社區的居民們都相處的非常融洽，也有專門的活動中心供居民們交流活動，這一點非常好，台灣雖然也有類似的社區鄰里中心，但一般距離住家較遠，所以長城社區的模式可以在老齡化程度較高的台灣多多推廣。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。

