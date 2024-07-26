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山東：體驗非遺 樂享假日
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2024-07-26 16:38:51
中評社北京7月26日電／據新華社報導，暑假期間，山東多地小學生紛紛走進博物館、民俗文化展館、非遺工坊等場所，近距離體驗非物質文化遺產傳承項目製作過程，感受中華優秀傳統文化魅力，樂享假日生活。
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