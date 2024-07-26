推進中國式現代化打出高質量“組合拳”

中國電子信息產業發展研究院院長張立。（圖源：央視網） 中評社北京7月26日電／據央視網報導，《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》日前公布。《決定》明確提出，“要健全因地制宜發展新質生產力體制機制”。專家指出，這釋放了進一步強化發展新質生產力制度保障的信號，旨在通過改革促進生產要素創新性配置。



發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。《決定》提出“加強新領域新賽道制度供給”“建立未來產業投入增長機制”“以國家標準提升引領傳統產業優化升級”等一系列部署。



中國電子信息產業發展研究院院長張立稱：“必須通過深化改革促進生產要素創新性配置，形成與新質生產力相適應的新型生產關係。要進一步強化發展新質生產力的制度保障，以市場機制實現資源配置效率最優和效益最大化。”



張立指出，新質生產力的顯著特點是創新，體制機制創新很關鍵。要加快建設全國統一大市場，破除阻礙要素自由流動的人為壁壘，引導要素向先進製造業高效集聚。完善實施區域協調發展戰略機制，進一步優化製造業生產力布局。進一步優化產業政策實施機制，引導地方政府從本地資源禀賦和比較優勢出發，因地制宜特色發展。



健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度



《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》提出，“健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度”，完善促進數字產業化和產業數字化政策體系。專家指出，推動高質量發展，實體經濟是堅實支撐，數字經濟是重要驅動力量。



《決定》明確了“加快構建促進數字經濟發展體制機制”“加快推進新型工業化”“建立保持製造業合理比重投入機制”等一系列要求，持續促進數字技術和實體經濟深度融合。提出要加快新一代信息技術全方位全鏈條普及應用，發展工業互聯網，打造具有國際競爭力的數字產業集群。



中國電子信息產業發展研究院院長張立稱：“構建更加包容審慎的制度環境，堅持創新發展和規範發展並重，鼓勵數字技術在更廣範圍試驗應用，堅持新技術、新業務、新模式健康發展。”

