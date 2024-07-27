黃錦輝答中評：香港青年漫遊太空已不再是夢

香港立法會議員黃錦輝（中評社資料圖） 中評社香港7月27日電（記者 段曉魯）中國載人航天工程辦公室宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。對此，香港立法會議員黃錦輝接受中評社記者採訪，他表示，這次是香港首次獲選預備航天員，讓更多青年知道香港人也有參與登月的任務機會、也有擔任航天員登月的機會，這讓香港的青年把“漫遊太空已不是夢”的理念深深植根心中。



黃錦輝表示，這次是香港首次獲選預備航天員，對香港積極融入國家發展大局意義重大。選拔過程再一次反映出中央對香港的科技發展及人才十分之重視。這會促進並加深兩地科學工作者的協作，並肩為國家建設科技強國作出貢獻。祖國航天成就斐然，加上香港科研實力獲得國家青睞，對於願意抬頭仰望星空一展拳腳的香港年青人來說，機會無限。



黃錦輝談到，自己經常到本地中小學進行科普講座，每次當我談及“中國太空人”的時候他們都非常興奮。再者，最近提及香港將會有一個太空人，學生們都好希望瞭解多點她在太空的工作，很想有一天自己也能參與。



黃錦輝稱，國家已經為登月任務訂了的目標，預備在2030年實現中國人登陸月球。登陸月球涉及多方面的創科技術要求，我們可以推動“中國人、登月夢”的活動，讓更多青年知道香港人也有參與登月的任務機會、也有擔任航天員登月的機會。讓香港的青年把“漫遊太空已不是夢”的理念深深植根心中，提升他們對STEM學科的興趣。

