中評觀察：創業教育為灣區創新發展提供力量

新書發佈會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月27日電（記者 段曉魯）日前，由明匯智庫出版的《你都可以─大灣區成功創業概覽》新書發佈會在港舉辦，分享創業路上的寶貴經驗與實用建議，幫助有志於大灣區創業的各界人士更好地掌握成功之道。筆者認為，創業教育是輸送創業人才的重要途徑，亦是推動整個大灣區創新及發展的重要力量。



明匯智庫榮譽總監曾淵滄在致辭時表示，大灣區有很機會給香港年輕人發展，而這本書具有很高的實用性，裡面的案例也可供讀者參考。三年前在特區政府的資助下，明匯智庫開始了幫助香港青年在大灣區創業的工作，並且聘請了創業導師，也為青年創業者在資金方面提供幫助，當中不少成功的例子。正因為如此，明匯智庫決定用這些成功案例出一本書，幫助更加多年輕人未來想去大灣區創業。



香港恆生大學校長何順文表示，近年國家推出了多個重要發展策略，這些策略都給予了香港很多發展機遇。香港青年是否需要去內地發展，取決於創業項目的業務性質。香港青年應該時刻緊貼香港和國家的整體發展情況，只要找到合適的發展方向，不妨多作出嘗試。而在內地龐大的市場規模下，無疑是香港青年創業向外發展的主要市場之一。



隨著全球經濟轉型，創新和創業成為了社會發展的重要動能。香港青年具備知識技能，有頭腦、有主見，更喜歡去挑戰自我實現自己創業夢，中央及特區政府也推出了多項措施，鼓勵香港青年去大灣區創業。但創業並非是一件容易的事，雖然香港青年具備技能及知識，但真正開啟自己的創業之旅，單靠書本上或是課堂上的知識是不夠的。



筆者認為，創業教育是十分需要的，這也迎合了當下香港年輕人去大灣區創業的潮流。特區政府應該考慮將更多的創業教育加入到學生課堂中，讓學生們更加的瞭解市場以及產業發展，透過具體的案例，讓學生們瞭解創業的整個過程，當中要注意什麼事項等等。此外，可以透過創業比較或是實踐活動，培養他們對創業的興趣和熱情，使得他們從“不敢做”到“敢嘗試”。



創業教育並非將學生固定在同一個發展方向，或者人人都成為創業者，更重要的是創業教育對於學生的動手能力，個人特質等都有鍛煉，這對學生未來發展是極其有幫助的。未來大灣區的發展前景和政策優勢將會吸引更多的香港年輕人，創業教育是輸送創業人才的重要途徑，亦是推動整個大灣區創新及發展的重要力量。