林中森答中評：兩岸社團交流增互信促和平

台灣海峽交流基金會前董事長、中華民族發展基金會董事長林中森（中評社 趙景彥攝） 中評社北京7月27日電（助理記者 馬一鳴）7月26日上午，由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2024海峽社團交流節在北京開幕。本屆交流節的主題為“聯結互動 融合發展”，採取了“請進來、走出去”相結合的方式。台灣海峽交流基金會前董事長、中華民族發展基金會董事長林中森在接受採訪時表示，通過社團的強凝聚力和向心力推動兩岸交流，能夠促進兩岸之間溝通理念，從而增加互信，促進兩岸的蓬勃發展。



開幕式結束後，中評社記者向林中森提問，參加此次海峽社團交流節有何感受，對於未來兩岸在社團交流方面有何期待？



林中森回答道，社團交流節把重要社團負責人和精英請到大陸來進行交流，大家相互分享經驗，在交流的過程中互動，這對於未來兩岸進行更加密切的合作和未來和平生活發展是一個非常大的助力。他還提到，台灣的社團眾多，這種形式十分普及，社團的影響力是非常重要的，因此，舉辦社團交流節來透過民間交流能夠連接兩岸民眾的心，最終推動中國的和平發展。



他還表示，未來更加需要通過社團的強凝聚力和向心力推動兩岸交流，促進兩岸之間溝通理念，從而增加互信，助力兩岸的蓬勃發展。



據悉，交流節期間，還將舉行摜牌比賽、兩岸旗袍文化盛典暨古琴名家音樂會等活動，組織台灣嘉賓分組前往北京、京津冀、內蒙開展主題參訪，走進基層社區、走進高新企業、走進邊疆，與對口行業協會社團開展交流互動，著力推動兩岸“行業對接、專業對口，人物對話”，深化兩岸各領域民間交流合作。