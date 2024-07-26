第三十二屆全國圖書交易博覽會開幕

中評社北京7月26日電／據新華社報導，由國家新聞出版署主辦，山東省人民政府和濟南市人民政府承辦的第三十二屆全國圖書交易博覽會7月26日在山東濟南開幕，線上線下共展出各類出版物70餘萬種。



本屆書博會主會場設在濟南市山東國際會展中心，在濟寧市、威海市設分會場，同時在山東省各地設新華書店書博會專場。展會期間，來自全國各省區市和港澳台地區的1700多家出版印刷發行單位參展，聚力打造“全民書博會”“數智書博會”“綠色書博會”“高效書博會”，充分展示中國式現代化發展的出版成果，打造全民共享的文化盛宴。



主會場設有“踐行習近平文化思想 推進中國式現代化”主題展暨全國圖書精品展區、少兒圖書展區、綠色印刷展區、惠民圖書銷售專區、數字閱讀體驗區、“山東手造”精品展銷區等10餘個專題展區和各省展區。書博會期間，將組織開展讀者大會、“紅沙發”系列訪談、韜奮基金會“書香潤齊魯”圖書捐贈等750多場文化活動。



本屆書博會致力於提升數字化、智能化辦展水平，設置智慧化數字導覽平台、虛擬數字人，提供AI導覽服務，對“天空書城”數字展館進行全方位提升，面向全網讀者打造沉浸式互動性展會場景。



本屆書博會將持續至7月29日，面向讀者免費開放。