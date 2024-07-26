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江源科考進行中
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2024-07-26 18:00:31
中評社北京7月26日電／據新華社報導，青海省三江源區地貌複雜多樣，峽穀、雪山、草原，交織成一幅幅千姿百態的自然生態畫卷。近日，2024年江源綜合科考正在青海省玉樹藏族自治州進行中，科考隊員們在三江源區，開展長江源和瀾滄江源地區的水資源、水生態環境等科學考察。
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