海關截貨船　檢私煙1.4億元拘7人

中評社北京7月26日電／據大公網報導，海關前日（24日）在南丫島對開海面截查一艘貨船，檢獲逾3000萬支私煙，市值1.4億元，拘捕七名緬甸籍船員，今日（26日）上午在東區裁判法院提堂。



海關稅收罪案調查科表示，23日晚上留意到一艘正載著三個40呎貨櫃的貨船疑正進行走私活動，貨船在夜晚海面能見度極低的情況下在南丫島對開海面，向著交椅洲方向進入香港，稅收罪案調查科人員隨即與港口及海域科人員進行海陸執法行動，截查該艘貨船並檢獲3040萬支私煙。



海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威傑表示，不排除有不法分子可能將印有香港法定健康警告字句的“白牌煙”偽造成完稅煙，再以可觀利潤招攬報攤、士多等零售商協助分銷。海關呼籲商戶不要售賣來歷不明香煙，市民亦要保持警惕，光顧信譽良好的商戶買煙。



兩男涉販運3700萬大麻花



此外，警隊毒品調查科在前日（24日）搗破一個位於元朗的毒品儲存倉庫，拘捕兩名本地男子，涉嫌販運危險藥物，檢獲約140公斤懷疑大麻花，市值約3700萬元。



兩男子分別為19歲姓林及25歲姓倪，稍後將被落案起訴，並於今天（26日）在屯門裁判法院提堂。警方勸戒市民，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。

