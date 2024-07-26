中國智庫報告：北約核共享危及和平與安全

中評社北京7月26日電／據新華社報導，中國軍控與裁軍協會與中核戰略規劃研究總院25日在日內瓦發布的聯合研究報告指出，北約核共享近年來出現了向亞太地區擴散的跡象，這不僅對以《不擴散核武器條約》（簡稱《條約》）為基石的國際核不擴散體系構成嚴峻挑戰，而且危及國際和地區和平與安全。



當天，這兩家中國智庫於《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第二次籌備會期間在日內瓦萬國宮舉辦“北約核共享：對《不擴散核武器條約》的挑戰”主題邊會，並在會上發布《北約核共享違反<不擴散核武器條約>辨析》報告，從學術角度發出維護國際核不擴散機制的堅定聲音。



報告系統梳理了北約核共享的機制性安排，從歷史和法律角度批駁了美國及其北約盟國為該安排所作辯解，指出該安排與《條約》第一條和第二條嚴重不符，本質上是一種特殊形式的核擴散。多年來，國際社會對此一直存在質疑、批評和反對的聲音，認為這一安排削弱了國際防擴散體系。



報告認為，作為冷戰思維的產物和陣營對抗的工具，北約核共享安排早已不合時宜，理應隨著冷戰結束退出歷史舞台。報告敦促美國及其北約盟國全面、嚴格履行《條約》所規定義務，盡早放棄核共享安排；呼籲國際社會高度警惕並堅決抵制核共享向其他地區，特別是亞太地區擴散的消極動向；建議廣大締約國以《條約》本輪審議周期為契機，明確各締約國都應嚴格遵守《條約》的所有條款，重申《條約》在任何時候、任何情況下均具有約束力。這將有助於進一步維護以《條約》為核心的國際核不擴散體系的權威性、完整性和有效性，為實現徹底消除核武器和防止進一步核擴散的共同目標作出貢獻。