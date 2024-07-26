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崔建春特派員會見新加坡駐港總領事
http://www.CRNTT.com   2024-07-26 18:03:17


　　中評社北京7月26日電／據大公網報導，7月24日，外交部駐港公署特派員崔建春會見新加坡駐港總領事王首毅。崔建春向其宣介黨的二十屆三中全會精神，希其抓住中國進一步深化改革的歷史機遇，推動港新交流合作取得更大發展。

　　王首毅表示新加坡一直積極主動參與配合中國發展需要，願為新港持續良性互動發揮作用。雙方並就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

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