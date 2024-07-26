崔建春特派員會見新加坡駐港總領事

中評社北京7月26日電／據大公網報導，7月24日，外交部駐港公署特派員崔建春會見新加坡駐港總領事王首毅。崔建春向其宣介黨的二十屆三中全會精神，希其抓住中國進一步深化改革的歷史機遇，推動港新交流合作取得更大發展。



王首毅表示新加坡一直積極主動參與配合中國發展需要，願為新港持續良性互動發揮作用。雙方並就共同關心的國際和地區問題交換了意見。