多位人士答中評：京台職業教育合作潛力巨大§

京台兩地職業教育專家劉聰仁作《台灣技職教育發展趨勢與政策綱領》主題演講。（中評社 羅方玲攝） 中評社北京7月27日電（實習記者 羅方玲）在日前舉行的2024京台教育交流周·職業教育專場活動中，多位與會嘉賓接受中評社記者採訪，就如何培養創新人才、如何開展未來創新合作以及有關“青創穀”京台青年創業技能大賽等問題分享了各自見解。他們認為，職業教育是培養技術技能人才的關鍵，而創新是兩岸職業教育領域的共同目標。京台兩地的職業教育合作潛力巨大，期望未來進一步深化兩岸職業教育交流合作，推動職業教育的高品質發展，推動兩岸在創新領域的共同進步。



中華餐旅教育學會理事長劉聰仁接受中評社記者採訪時指出，台灣職業教育的辦學宗旨是培養能夠推動產業發展的創新型人才。為此，台灣職業學院實施了三項關鍵措施，一是培養老師自身能力。他提倡教師不僅應在校園內傳授知識，更應深入產業前沿，至少每六年參與一次企業現場實訓，以親身體驗獲取行業最新知識，並將其融合到教學課程中，從而培養能引領行業發展的創新型人才。二是調整課程和師資結構。三是加強產學研合作。台灣職教學校特別設立了一個青年創業平台，該平台彙集社會培訓基地、學校培訓基地、企業以及官方，共同致力於培養具有國際視野的高素質人才。此外，劉聰仁還進一步闡述了學校的人才培養策略。這一策略覆蓋了學生從入學到畢業的整個教育週期：一年級開始基礎能力培養，二年級則專注於專業技能提升。三年級深入產業一線進行為期一年的實習，四年級則強化管理和就業技能。該培養模式已取得顯著成效，近年來，越來越多的台灣職業學校畢業生在餐飲和酒店行業擔任重要管理職位，如總經理。

