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中俄兩軍組織實施第8次聯合空中戰略巡航
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2024-07-26 17:47:51
中評社北京7月26日電／據新華社報導，根據中俄兩軍年度合作計劃，7月25日，雙方在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航。
這是自2019年以來兩軍組織的第8次空中戰略巡航，進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。
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