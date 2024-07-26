中俄兩軍組織實施第8次聯合空中戰略巡航

中評社北京7月26日電／據新華社報導，根據中俄兩軍年度合作計劃，7月25日，雙方在白令海相關空域組織聯合空中戰略巡航。



這是自2019年以來兩軍組織的第8次空中戰略巡航，進一步檢驗提升兩國空軍協作水平，深化兩國戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。