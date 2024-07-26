中外嘉賓聚首雲南共話南亞東南亞數字合作

中評社北京7月26日電／據新華社報導，南亞東南亞數字合作倡議協商對接會暨第一屆南亞東南亞數字合作推進會24日在雲南省昆明市落下帷幕。來自12個國家的官員、行業協會和企業代表，共計500餘位中外嘉賓參會，就攜手推進南亞東南亞數字合作展開了充分交流。



本次會議以“攜手數字合作 共享數字紅利”為主題，與會嘉賓圍繞深化南亞東南亞網絡空間國際合作，推動“數字絲綢之路”建設走深走實進行探討，提出共商數字政策合作、共建數字基礎設施、共促數字產業發展的建議，進一步凝聚了數字合作發展共識。



與會嘉賓認為，南亞東南亞地區是全球經濟數字化發展最快、最具潛力的地區之一。近年來，中國與南亞東南亞在數字領域合作持續深入，致力於實現互聯互通的“數字絲綢之路”。



“近年來，南亞東南亞地區數字經濟發展成效顯著，數字基礎設施建設持續夯實，數字技術與實體經濟融合應用創新動能不斷釋放，數字經濟已成為助力經濟發展的重要引擎。”中國電子信息行業聯合會會長陳肇雄說，中國政府與南亞東南亞各國在加強數字互聯互通、加速產業數字化轉型等方面，立場一致、訴求相近、優勢互補，圍繞網絡基礎設施、融合應用、網絡安全等領域開展了切實有效的政策交流與產業合作。



“我們支持雲南與南亞東南亞國家構建多層次政府間數字政策溝通機制，就數字戰略及相關法律進行充分交流，不斷強化合作共識。加強政策對接，共同制定數字合作規劃和措施，協商解決面臨的問題，共同為企業合作和項目實施提供政策支持。”工業和信息化部總工程師趙志國說。



老撾技術和通信部副部長賽勒薩·因西桑麥說，過去幾十年來，世界見證了數字技術驅動帶來的前所未有的變革，人們溝通、工作和生活方式轉變，社會結構、經濟結構重構。對老撾而言，擁抱這場數字革命是實現可持續發展和融入區域及全球經濟體系的必要途徑。