巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群申遺成功

中評社北京7月26日電／當地時間7月26日，在印度新德里舉行的第46屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，中國申報的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群順利通過評審，成功列入《世界遺產名錄》。至此，中國已擁有15項世界自然遺產、4項文化和自然雙遺產。



新華社報導，這是記者26日從國家林草局得到的消息。



巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群于2020年正式申報世界遺產。國家林草局有關負責人介紹，巴丹吉林沙漠地處阿拉善高原，屬中國西北極乾旱的溫帶荒漠地區，是中國第三大沙漠和第二大流動沙漠。該地區以連綿起伏的高大沙山和丘間眾多湖泊而聞名，展示了沙漠景觀不斷變換的地質和地貌特徵。巴丹吉林沙漠的重要標誌包括世界最高的固定沙山（相對高度達460米）、最密集的沙漠湖泊、最廣闊的鳴沙區域，以及多樣的風蝕地貌。如此獨特的景觀展現了巴丹吉林沙漠非凡的自然美學價值，展示著地球上重要、典型且持續的風沙地貌發展過程，同時也是豐富多彩的生物棲息地。



這位負責人表示，下一步，中國將以全面推進國家公園為主體的自然保護地體系建設為契機，進一步提升自然遺產地的保護管理水平，助力美麗中國建設，繼續履行好國際公約，加強國際合作，分享中國成功經驗，促進全球生態文明建設和文明交流互鑒。