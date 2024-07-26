湖南湘江新區金融合作交流推介會在港舉行

中評社北京7月26日電／據新華社報導，以“湘港攜手行·金融共潮生”為主題的湖南湘江新區（香港）金融合作交流推介會日前在香港舉行，旨在助力香港與湖南共同把握發展機遇、共創美好未來，逾150名兩地政商界人士出席活動。



本次推介會主要圍繞湘江新區的城市形象、投資環境、金融合作及土地政策等，向香港進行推介。與會方簽署了多項合作協議，包括香港資本市場中介服務機構與湖南湘江新區擬上市後備企業的意向合作協議、“一帶一路”金融科技服務企業與湖南湘江新區財政金融局的意向落戶協議，以及外資基金與湘江基金小鎮的意向落戶協議等。



香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇致辭說，國家支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心和風險管理中心的功能。湖南具有先進製造業、科技創新和改革開放優勢，湘江新區是驅動湖南省高質量發展的重要引擎。期待與湖南進一步攜手合作，為國家金融高質量發展作出積極貢獻。



長沙市委副書記、湖南湘江新區（長沙高新區）黨工委書記譚勇表示，湖南湘江新區熱切期盼、誠摯歡迎香港金融界的優秀企業和企業家來湘江新區、湖南金融中心投資興業、合作發展。新區也將全力提供最便捷的政務服務、最優惠的政策支撐、最優越的創業環境，與香港攜手同行，共創美好未來。



湖南省委金融辦副主任李思維表示，湖南正積極推進金融高水平對外開放，已取得顯著的金融改革和建設成果，與香港金融合作前景廣闊。湖南企業可利用香港專業服務優勢，推動優勢產業“走出去”，開拓國外市場。