上半年經港珠澳大橋進出口總值超千億元

中評社北京7月26日電／上午9時，一輛輛裝載玻璃幕墻的重型卡車，從廣東省珠海市金灣區的工廠出發，有序駛向港珠澳大橋珠海公路口岸。這批玻璃幕墻將接受智慧海關高效監管和通關服務，迅速通過口岸，1個小時內即能分別抵達香港和澳門的建築工地。這是港珠澳大橋口岸貿易充滿活力的一個縮影。



據新華社報導，拱北海關統計，2024年1—6月，經港珠澳大橋進出口總值1044.1億元，同比增長16.4%。其中，進出口建築材料總值34.71億元，同比增長23%。



位於珠海金灣區的遠東幕墻（珠海）有限公司，原本將生產基地設在廣東省其他城市。隨著港珠澳大橋的通車，企業果斷遷址，借力大橋打造的快速經貿新通道，專注於向港澳市場供應高品質玻璃幕墻。公司物資採購部負責人彭程介紹，港珠澳大橋的24小時通關服務和一系列惠企政策，極大地便利了企業的物流運輸。



貨物從金灣區的工廠裝車出發，不到3個小時即可抵達港澳市場。如今，工廠每日出貨量達40車次。“港珠澳大橋的高效通關大幅縮短了交貨周期，增強了我們企業的市場競爭力。目前，我們的產品在香港和澳門的市場占有率已超過50%。”彭程說。



隨著功能的不斷拓展和優化，以及與港澳機場、周邊港口、粵港澳物流園的聯動，如今的港珠澳大橋不僅是高精尖貨物、供港澳生鮮產品、跨境電商包裹等的快速進出口通道，更讓珠海成為粵港澳大灣區的綜合性物流樞紐。