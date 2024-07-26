王毅會見韓國外長趙兌烈

中評社北京7月26日電／當地時間7月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象會見韓國外長趙兌烈。



新華社報導，王毅說，中韓是搬不走的近鄰，應踐行相互理解、相互支持的正確鄰里相處之道。中韓各領域交往合作密切，利益深度融合，雙方關係只能搞好，不能搞壞。中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅持伙伴定位，實現良性互動，推動中韓關係健康穩定發展。一是培育維護互信。雙方應求同存異，多做有利於增進彼此信任的事，避免外部因素干擾衝擊。二是擴大共同利益，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，拓展高端製造、生物制藥、人工智能等新興領域合作。三是改善國民感情，鼓勵兩國地方、教育、體育、媒體等加強交流。



王毅介紹了中國共產黨二十屆三中全會精神，強調中國將持續推動高質量發展，堅持高水平開放，加快構建新發展格局，將給包括韓國在內的世界各國帶來巨大合作機遇。歡迎韓國企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作，同中國攜手發展。中韓是自由貿易和經濟全球化的受益者，應共同抵制經濟問題政治化、泛安全化，維護自由貿易體系和產供鏈暢通。



趙兌烈表示，近段時間，韓中交往增多，開啟溝通合作新局面。韓方重視並致力於加強對華關係，期待加強雙方各層級交往，開展建設性對話，持續發展韓中戰略合作伙伴關係。韓方願同中方一道，增進兩國國民友好，增強雙邊關係韌性。韓方尊重一個中國的立場沒有改變，清楚台灣是中方的核心利益。



雙方就朝鮮半島局勢等交換了意見。王毅表示，中方不願看到半島生戰生亂，呼籲有關各方共同為緩和局勢、推進半島問題政治解決發揮建設性作用。