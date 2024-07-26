王毅會見英國外交發展大臣拉米

中評社北京7月26日電／當地時間7月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象會見英國外交發展大臣拉米。



新華社報導，王毅說，中英同為聯合國安理會常任理事國、世界主要經濟體，兩國交流領域廣泛、合作基礎雄厚、利益深度交融。中英關係互利共贏有目共睹。中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，中國將進一步全面深化改革，大力推動高質量發展和高水平開放，將給包括英國在內的各國帶來更多機遇。雙方可以優勢互補、合作共進。中方重視英方表示將從長遠和戰略角度看待對華關係，願同英方一道，發展穩定互惠的中英關係，釋放合作潛能，助力各自發展，同時加強國際事務溝通協調，承擔應盡職責，共促世界和平。



王毅表示，中方願同英方構建積極穩定的雙邊框架，暢通交往渠道。雙方應樹立正確的政策導向，秉持平衡、務實、開放、合作態度，為兩國各界提供穩定正面預期。妥善管控分歧，在平等和相互尊重基礎上開展溝通交流。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。



拉米表示，英中是重要合作伙伴，英方願同中方保持溝通交往，發展可預測、相互尊重和長期穩定的英中關係。英方堅持一個中國立場沒有變化。期待同中方加強人文、教育、衞生健康、科技創新、氣候變化等各領域合作。英方重視中國在國際事務中的重要影響和作用，希共同應對全球性挑戰。



雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。