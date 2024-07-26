美國經濟數據背後的三大隱憂

中評社北京7月26日電／美國商務部25日公佈的首次預估數據顯示，今年第二季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.8%。不少分析人士表示，儘管第二季度美國經濟增速超過此前預期，但仍難掩三大隱憂：一是高物價影響經濟增長實效，二是支撐經濟增長的消費支出已現降溫跡象，三是高額赤字和債務給美國經濟增長帶來長期風險。



新華社報導，數據顯示，第二季度美國通貨膨脹相比第一季度有所緩和。不過，正如美國《華爾街日報》指出的那樣，儘管美國通脹情況有所好轉，但食品、汽車和住房的價格仍遠高於幾年前水平，讓許多美國普通消費者不滿。



“一盒雞蛋從4.99美元漲到8.99美元，暖氣太貴、油費太貴，利息太高買不起房……”說起近幾年的物價，威斯康星州密爾沃基市的網約車司機保羅告訴記者，通脹高企給普通民眾生活帶來了太多的壓力。



觀察人士表示，儘管美國第二季度經濟增長數據好于第一季度，但相比去年下半年，美國經濟增長放緩趨勢依然明顯，特別是個人實際可支配收入增速放緩至1%，意味著美國人未來消費能力將受到影響。



美國彭博社指出，由於美聯儲維持高利率，消費者支出和更廣泛的經濟活動已經降溫，特別在房地產市場表現得尤為明顯。數據顯示，美國住宅類固定資產投資一年來首次對經濟增長產生負面影響。



彭博社經濟學家伊麗莎·溫格預計，美國勞動力市場趨冷和收入增速放緩將加劇消費支出放緩趨勢。美國勞工部數據顯示，今年6月美國失業率環比增長0.1個百分點至4.1%，達到2021年11月以來的最高水平。失業率已連續三個月上升。

