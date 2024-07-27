鄧哲偉答中評：兩岸社團交流能開啟和平對話

台北國際商會會長鄧哲偉（中評社 趙景彥攝） 中評社北京7月27日電（助理記者 馬一鳴）2024海峽社團交流節於7月26日在北京開幕，本屆交流節的主題為“聯結互動 融合發展”，採取了“請進來、走出去”相結合的方式。開幕式結束後，台北國際商會會長鄧哲偉在答中評社記者提問時表示，社團對於台灣來說是一股非常重要的民間力量，社團交流節這樣的活動能夠帶領兩岸的社團進行交流，開啟一些和平的對話，這對於目前的局勢來說時非常重要的，這也是兩岸關係從危機化成轉機的一個契機。同時他提到，現在兩岸之間缺少雙向互動，期待能夠盡快解禁，讓大陸的社團到台灣參訪。



在採訪時，中評社記者提問，在當前的局勢下，您認為這次兩岸社團交流節在兩岸關係的發展中扮演一個什麼樣的角色，它對於促進兩岸交流起著怎樣的作用？



鄧哲偉指出，社團對台灣來說是一股非常重要的民間力量，特別是此前賴清德提出了“兩岸互不隸屬”的言論以後，兩岸關係變得相對緊張，所以民間的交流是一個非常重要的課題。“社團交流節能夠開啟一些兩岸之間的和平對話，對目前的局勢來說是非常的重要。因為兩岸的官方組織並沒有再做對談，所以民間的對話就相對特別的重要，所以我覺得社團節的舉辦對兩岸來說是從危機化成轉機的一個契機。”他說。



他還提到：“這幾年來兩岸的民間交流比較少，但是在馬英九時期，兩岸的社團交流的特別多特別旺盛，所以我們當時交了許多的好朋友，可是因為隨著政黨輪替，民進黨上台以後，民間的交往就備受打壓，所以說兩岸的社團就沒有像過去那麼熱絡。”他指出，現在缺少兩岸之間的雙向互動，期待能夠盡快解禁，讓大陸的社團到台灣參訪，這對兩岸來講都是一個很好的事情。