仇長根：兩岸關係嚴峻　未來走向有三點判斷

中評社香港7月26日電（記者 鄭漢龍）7月24日，“第六屆兩岸融合發展論壇”在重慶市舉行，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根，就“當前台海形勢與兩岸融合發展的思考”發表主旨演講指出，2016年民進黨執政至今，兩岸關係波詭雲譎，時而風高浪急，“兵凶戰危”，可以說台海形勢像摸著“炸彈”行走。仇長根認為，兩岸關係已到“陳舊性骨折”，修復難度越來越高。但民進黨當局不敢輕舉妄動，搞“法理台獨”必將受到嚴懲。



仇長根表示，賴清德“520講話”稱“‘中華民國台灣’是一個主權獨立的國家”，揚言“兩岸互不隸屬”，凸顯“台灣主權獨立”。賴所謂希望大陸“正視他當選合法性”“在對等尊嚴的原則下，以對話取代對抗”，完全是欺騙島內民眾，把球甩給大陸，迎合美國“以台制華”戰略。賴上位兩個月來，頑固堅持“台獨”立場，與大陸強硬對抗，甚至狂言“隨時可開戰”。近日民進黨全代會，賴又強調“台灣主體國家的認同”，這種赤裸裸的“台獨”挑釁，不自量力。



仇長根指出，大陸“聯合利劍-2024A軍演”，“兩高三部”22條意見重磅警告“台獨”。尤其防長董軍警告：搞“台獨”螳臂擋車自欺欺人；打“台獨”甕中捉鼈不足掛齒；搞“台獨”必將粉身碎骨自取滅亡“三句重話”。董軍首次提“台獨武裝”，意味著兩岸敵對狀態解放軍可隨時動用武力消滅；軍方首次提“打獨促統”，意味著軍人的神聖職責和歷史使命捍衛國家主權領土。

