兩岸記者走進寧東基地 寧夏工業經濟現活力

泰和新材料股份有限公司副總經理孫德衛向記者介紹情況（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月27日電（記者 李子寧）“工業是國民經濟的基礎”，“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行26日來到銀川市寧東能源化工基地，感受寧夏工業經濟發展的活力與成就。



據介紹，寧東能源化工基地是國家重要能源基地，是國家產業轉型升級示範區、現代煤化工產業示範區、新型工業化產業示範基地、外貿轉型升級示範基地和綠色園區，也是自治區高質量發展示範區和化工園區。規劃區總面積4450平方公里，其中核心區規劃面積800平方公里。寧東基地是全國最大的煤制油和煤基烯烴生產加工基地、保障華北華東地區電力需求的重要能源基地、最具潛力的高性能纖維生產基地和“中國氨綸穀”。2023年，地區生產總值超過660億元，工業總產值突破1800億元，財政總收入近140億元。



記者團一行來到基地內的泰和新材寧東高性能纖維產業園，據介紹泰和新材料股份有限公司是中國首家氨綸、間位芳綸、對位芳綸、芳綸紙生產企業，現有員工2000餘人，公司業務橫跨高性能纖維、特種紙、精細化工等多個產業領域，擁有氨綸、間位芳綸、對位芳綸三大產品板塊為主導的十大產品體系，是國內規模最大的高性能纖維研發生產基地。



該公司副總經理孫德衛向記者表示，公司的產品目前廣泛應用於民生產品和工業產品，隨著新質生產力概念的提出，公司將會在基礎的研發領域跟高校展開合作，同時在新技術新應用領域方面也會與國內相關的企業進行合作研發，同時在企業內部也有專門的團隊和技術支持，持續推進降本增效的智能化、綠色化生產。他還表示，公司產品涉及的應用領域非常廣泛，非常期望能夠與台灣的相關企業實現交流合作，這也是作為企業、作為祖國一份子所應盡到的責任。



中評社記者注意到，隨團的台灣媒體人任以芳非常關注企業碳排放、綠色發展等議題，她向中評社記者表示，2050年是全球近零排放的一個節點，目前兩岸都在推進相關的議程，但這對企業來說是一個“痛點”，因為產品的研發、製造、銷售等都會產生碳足跡，所以非常好奇企業如何在兼顧發展的同時，做到每一個環節都能夠實現減碳，因為這是一件非常專業的事情。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。