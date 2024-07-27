中評鏡頭：賀蘭山下戈壁變綠洲　葡萄變佳釀

寧夏志輝源石葡萄酒莊（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月27日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行26日來到銀川市西夏區的志輝源石葡萄酒莊，感受寧夏因地制宜發展特色產業，“將戈壁變綠洲，葡萄變佳釀”的新成果。



據瞭解，寧夏志輝源石葡萄酒莊成立於2013年，位於銀川市西夏區，總占地18000畝，包含源石酒莊、源石生態葡萄園、賀蘭山運動公園，是集葡萄栽培、葡萄酒釀造、銷售、旅遊、研學於一體的生態綜合型酒莊。同時還被評為寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區二級列級酒莊、國家AAAA級旅遊景區，入選國家文化產業示範基地。酒莊還與中國農業大學合作，成立研發團隊，引進馬瑟蘭、小味兒多、威代爾等16個釀酒葡萄品種，採用橡木罐發酵＋橡木桶陳釀雙桶模式，先後榮獲柏林、布魯塞爾、品醇客等國際一線專業葡萄酒比賽金獎、大金獎。



酒莊負責人向記者表示，莊園的整體設計都體現了人與自然的和諧，踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，除了修復廢棄礦區和種植生態林，還會將一些廢舊材料變廢為寶，重新利用在園區之中。談及葡萄酒產業與文旅結合的發展情況，負責人表示，今年的旅遊旺季每天的接待人數大約為800至1000人，營收預估在3000萬元以上，帶動地區發展的同時也解決了部分周邊居民的就業問題。



中評社記者注意到，隨團的台灣媒體人對於葡萄酒的產值、葡萄的種植條件非常關心，有關寧夏葡萄酒與歐洲葡萄酒的區別也是他們的關注重點之一。



隨團台青吳芃霆則表示，這是第一次直接品嘗到寧夏的葡萄酒，感覺味道、色澤、口感等方面絲毫不遜色於歐洲的葡萄酒，未來會多向島內的親戚朋友推薦寧夏的葡萄酒，讓他們也親身感受一下。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。