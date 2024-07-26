法國高鐵系統因破壞活動受到嚴重干擾

中評社北京7月26日電／法國國營鐵路公司26日宣佈，由於縱火等破壞活動，法國高速鐵路系統受到嚴重干擾，多條高鐵線路中斷，列車大規模取消或延誤。法國媒體說，高鐵系統癱瘓使數十萬旅客行程受到不同程度影響。



新華社報導，法國國營鐵路公司表示，25日夜間至26日凌晨，在大西洋、北部和東部三個幹線方向的高速鐵路附近同時發生縱火等破壞活動，鐵道信號裝置、電纜等設備受到破壞。巴黎交通樞紐蒙帕爾納斯火車站嚴重癱瘓，由於列車大規模取消或延誤，大批旅客滯留在火車站。



法國國營鐵路公司表示正在積極搶修，部分高鐵列車改道，交通正在逐步恢復，但維修工作預計將持續整個周末，到29日才能完全恢復通車。



巴黎警察局長努內茲對媒體說，已在巴黎各火車站增加警力，加強安全保障工作。



法國負責交通的部長級代表韋格列特在社交媒體上發文說，針對高鐵的破壞活動嚴重擾亂交通，影響法國人假期出行，他對這種犯罪行為表示強烈譴責。



法國體育部長烏代亞-卡斯泰拉也強烈譴責這種破壞行為。她指出，在巴黎奧運會開幕式26日舉行之前，試圖用這種行為破壞奧運會，是與法國對抗。她表示，將評估列車延誤對旅客特別是奧運會運動員的影響，並確保所有參賽隊伍順利到達比賽地點。