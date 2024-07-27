民建聯將舉辦系列活動“龍躍賀國慶”

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月27日電（記者 盧哲）今年是中華人民共和國成立75周年。民建聯26日舉行記者會宣佈，為慶祝國慶，民建聯將籌辦“龍躍賀國慶”活動，開展包括“文娛民生活動”、“培訓學習”、“展覽”及“線上活動”四方面的系列慶祝活動，以冀全方位配合政府及社會營造本地濃厚國慶氣氛及宣揚愛國情懷。



民建聯主席陳克勤、副主席陳勇在記者會介紹，“文娛民生活動”方面，民建聯將於全港各區舉辦多場2024：愛國電影巡禮，免費播出《中國機長》、《驚天救援》、《萬里歸途》等愛國電影。此外，民建聯亦連續兩年舉辦“區區有中醫”免費中醫義診施藥活動，聯同香港註冊中醫學會等專業團體，在全港社區推廣中醫傳統文化。



陳克勤表示，近日香港社會紛紛探討“香港無處不旅遊”的理念，民建聯亦將舉辦名為“潮聖香港──全港旅遊創意徵集”比賽，邀請全港市民就美食探索、歷史文化傳承、綠色生態、潮流打卡點四個主題，以短片形式為香港發掘“另外一面”，獎品為本地星級酒店住宿連餐飲“宅渡假”套票。民建聯匯聚得獎者作品後，將整理並向政府提出建議，希望共同帶動本地旅遊經濟發展及說好香港故事，推廣香港的多元文化魅力。



此外，民建聯將於9至10月期間舉行“國慶.精彩瞬間”攝影比賽，鼓勵市民感受本港國慶氛圍，並透過攝影表達家國情懷，得獎作品將會透過展覽公開展出。



“培訓學習”方面，陳克勤說，民建聯作為本地其中一個主要政團，學習國家最新發展、培養年輕人才及愛國價值觀是責任之一。民建聯近日舉行了“發揮香港優勢 推動新質生產力發展 ”高端論壇，邀請創新科技及工業局局長孫東等嘉賓出席，共同探討推動新質生產力；緊接亦正籌備另一場論壇，學習如何把握“三中全會”對國家和香港發展的機遇，包括深化討論鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，及將香港打造國際高端人才集聚高地等。