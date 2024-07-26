王毅會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利

中評社北京7月26日電／當地時間7月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。



新華社報導，王毅說，中國共產黨二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化擘畫了新藍圖；中國高質量發展、高水平開放也將為中歐合作帶來新機遇。中歐共識遠大於分歧，健康穩定可持續的中歐關係符合雙方根本利益，也是國際社會的普遍期待。中歐應堅持伙伴定位，堅持合作主基調，尊重各自人民的意願和選擇，平等對話、增進理解，以中歐關係的穩定性應對國際局勢的不確定性。中方將一如既往支持歐洲一體化進程，支持歐盟堅持戰略自主。希望新一屆歐盟機構奉行理性務實對華政策，客觀友善看待中國發展，實現中歐關係平穩過渡。



王毅表示，歐盟對中國電動汽車反補貼調查是典型的貿易保護主義，也不利於全球綠色轉型。希望雙方通過對話協商，找到合理解決辦法，共同維護自由貿易體制和經濟全球化。



博雷利表示，歐盟重視歐中關係，對華政策保持獨立性。願同中方保持溝通，更好理解各自立場。歐盟不參與遏制中國發展，樂見中國的崛起，希同中方開放坦誠地分享彼此關切，發展平衡的歐中經貿關係。歐方一貫認為，台灣不是一個國家，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，歐盟將繼續奉行一個中國政策。歐盟重視中國和巴西關於政治解決烏克蘭危機的和平倡議，祝賀中方推動巴勒斯坦各派別實現和解，願同中方共促和平。



王毅闡述了中方關於烏克蘭危機的原則立場，表示當務之急是推動局勢降溫，中方始終堅持勸和促談、政治解決，我們支持歐盟發揮主導作用，探索均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。