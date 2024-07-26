王毅會見挪威外交大臣艾德

中評社北京7月26日電／當地時間7月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象會見挪威外交大臣艾德。



新華社報導，王毅說，今年是中挪建交70周年，在雙方共同努力下，兩國各領域交往提速增效，務實合作取得重要成果。今年以來，雙邊經貿額大幅上升，展現了強勁韌性和巨大潛力。中方願同挪方鞏固政治互信，深化互利合作，開啟雙邊關係下一個精彩的70年。



王毅表示，中國共產黨二十屆三中全會聚焦進一步全面深化改革，確定了三百多項改革任務，展現了將改革進行到底的堅定決心。中國建設更高水平開放型經濟新體制將為中國式現代化提供新的動力。歡迎挪威企業繼續深耕中國市場，分享中國發展紅利，中方願同挪方加強綠色轉型合作，攜手維護經濟全球化和多邊貿易體系。



艾德表示，很高興前不久成功訪華。挪威高度重視對華關係，願同中方加強溝通，籌備好下階段高層往來。挪威奉行一個中國政策，這一立場不會改變，理解任何國家都不能允許分裂。挪威同中國經濟高度互補，不贊成對電動車加徵關稅，願同中方加強氣變等合作，打造綠色伙伴。



雙方還就烏克蘭危機、巴勒斯坦問題等交換了看法。王毅闡述了中方原則立場。艾德表示，《聯合國憲章》宗旨和原則應得到切實遵守，挪方願同中方共同致力於促進和平。挪威支持巴勒斯坦建國，讚賞中方推動巴勒斯坦各派別實現和解。