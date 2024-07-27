快評：中美關係止跌企穩但台灣問題仍是風險

中評社快評/中國駐美大使謝鋒7月25日晚在由中國駐美使館舉行的慶祝解放軍建軍97周年招待會上表示，當前中美關係總體止跌企穩，雙方各層級對話和各領域合作逐步恢復，積極進展來之不易，值得雙方倍加珍惜。謝鋒在演講中重申和闡述了國家主席習近平4月2日與美國總統拜登通話時提出的今年中美關係應堅持的“以和為貴、以穩為重、以信為本”三大原則，並再次警告：台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，縱容支持“台獨”只會引火燒身。



謝鋒的演講，對當前中美關係態勢作了客觀的描述，那就是總體止跌企穩，並對中美構建不衝突不對抗的大國關係提出希望，但美國處理好台灣問題至關重要，重申台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。



回顧今年4月2日習拜通話時，習近平當時強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，“對於‘台獨’勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之”；希望美方把不支持“台獨”的積極表態落實到行動上。



中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中國向來高度重視中美關係的維繫和發展，但也不斷重申台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，是中美關係第一條不可逾越的紅線，是中美關係必須扣好的“第一粒紐扣”，提醒美國必須重信守諾、不支持“台獨”，否則只會“引火燒身”，損害中美關係。換句話說，台灣問題仍是中美關係一個重要的風險源，值得高度警惕。

