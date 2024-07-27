聯合國艾滋病規劃署亞太、東歐和中亞區域主任墨（新華社） 中評社北京7月27日電／據新華社消息，聯合國艾滋病規劃署亞太、東歐和中亞區域主任埃蒙·墨菲在第25屆世界艾滋病大會期間接受新華社記者專訪時表示，全球抗艾正處在十字路口。“部分國家正穩步推進抗艾進程，顯示出消除這一公共衛生威脅的堅定決心，並取得了顯著成效。但也有國家面臨感染人數上升的情況，陷入倒退境地。”



墨菲說：“我們確實在抗艾的道路上邁出了重要一步——目前，全球77%的艾滋病病毒感染者得到治療，相較於2010年的47%無疑是巨大的進步。然而，拉丁美洲、東歐、中亞等地區的情況依然嚴峻，例如在東歐和中亞，新增艾滋病病毒感染者在2010年至2023年間增加了20%，約有半數需要治療的病人尚未得到應有的治療。”



墨菲表示，一些國家在艾滋病防治工作上減少資源投入是造成這一現象的主要原因。他說，這不僅體現在其國內相關資源的縮減上，國際援助也未能充分覆蓋到這些地區，導致防治工作難以持續有效開展。各國政府需“努力為所有公民提供全面預防與治療服務，並清除那些妨礙人們獲取這些服務的法律壁壘”。



第25屆世界艾滋病大會22日至26日在德國慕尼黑舉行。與會專家呼籲把以人為本作為艾滋病應對工作的基本原則，以期消除艾滋病病毒對公眾健康和個人福祉的威脅。



墨菲強調了國際合作在艾滋病防治領域的重要性。他說：“各國加強合作，不應僅限於信息上的簡單交流，而是要建立一個圍繞創新和變革的實踐社區，共同探索新的防治方法和策略。制定防治策略時必須堅持因地制宜的原則，要認識到不同國家的差異性需求，即便是在同一國家的不同城市，也應根據當地的具體情況靈活調整策略，以確保措施的有效性和針對性。”



墨菲高度評價了中國在艾滋病防控方面取得的成績。他表示：“中國為其他國家樹立了榜樣，沒有中國的積極參與，我們將永遠無法在亞太地區乃至全球範圍內實現既定的抗艾目標。”

