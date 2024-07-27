派對房串流K歌侵權　海關拘18人

圖：海關搗破派對房間以串流裝置提供侵權卡拉OK歌曲予客人。（大公報） 中評社北京7月27日電／據大公報消息，海關本月2日至25日期間，在全港各區採取代號“喜鵲”的執法行動，突擊搜查31間派對房間及1間食肆，發現經營者涉嫌在業務過程中，將載有侵權卡拉OK歌曲及利用串流技術提供侵權歌曲予顧客使用，執法人員以涉嫌觸犯《版權條例》及《商品說明條例》拘捕11男7女，年齡由23至49歲，包括七名場地負責人、六名公司董事及五名店舖東主。



海關在行動中檢獲39套載有懷疑侵權歌曲的播放機、四套載有懷疑侵權電子遊戲的遊戲機、一批影音設備及網絡器材，總值約100萬元，檢獲的歌曲播放機內有超過180萬首懷疑侵權歌曲。被捕的其中兩人因違反《版權條例》已被落案起訴，其餘被捕人士則獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



播放機內檢侵權歌180萬首



海關亦在行動中首次偵破有人利用串流技術提供侵權卡拉OK歌曲的案件，透過深入調查和在版權擁有人協助下，海關搗破一間涉案的數據中心及四間派對房間，並檢獲五部載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機及一批網絡裝置。不法分子在商業大廈設置數據中心，以串流技術，讓四個位於銅鑼灣的派對房間顧客，遠端操控卡拉OK點歌，相關派對房間有預先接駁串流影片軟件的電視機頂盒，顧客以手機掃描電視熒幕上的二維碼，可透過互聯網連線至遠端操作卡拉OK播放器點歌。海關說不法分子扭盡六壬、不惜工本以串流技術犯案，目的是避開海關，增加追查難度，但海關人員抽絲剝繭，在短時間內鎖定侵權作品源頭，海關有決心、有能力打擊以科技進行的侵權活動。



海關亦發現有派對房間負責人聲稱持有有效影視播放牌照，可供顧客合法觀看影視節目及電影。經調查後，海關發現該派對房間並無有效特許，涉嫌作出虛假商品說明，違反《商品說明條例》。