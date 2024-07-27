﻿民建聯繫列活動賀國慶　推愛國電影巡禮

圖：民建聯籌辦“龍躍賀國慶”系列活動，希望營造本地濃厚國慶氣氛及宣揚愛國情懷。（大公報） 中評社北京7月27日電／據大公報消息，今年是中華人民共和國成立75周年，為慶祝這個重要時刻，民建聯特別籌辦“龍躍賀國慶”系列活動，在“文娛民生活動”、“培訓學習”、“展覽”及“線上活動”四方面舉辦慶祝活動，希望全方位配合政府及社會營造本地濃厚國慶氣氛及宣揚愛國情懷。



辦比賽征集旅遊創意



民建聯主席陳克勤、副主席陳勇昨日舉行記者會，簡報活動內容。在“文娛民生活動”方面，民建聯將於全港各區舉辦多場“2024：愛國電影巡禮”，免費播出《中國機長》、《驚天救援》、《萬里歸途》等愛國電影。此外，民建聯亦連續兩年舉辦“區區有中醫”免費中醫義診施藥活動，聯同香港註冊中醫學會等專業團體，在全港社區推廣中醫傳統文化。



“香港無處不旅遊”的理念近日獲得香港社會各界的多方探討。陳克勤表示，民建聯將舉辦名為“潮聖香港──全港旅遊創意征集”比賽，邀請全港市民就美食探索、歷史文化傳承、綠色生態、潮流打卡點四個主題，以短片形式為香港發掘“另外一面”。匯聚得獎者作品後，民建聯將整理並向政府提出建議，希望共同帶動本地旅遊經濟發展及說好香港故事，推廣香港的多元文化魅力。陳克勤續說，民建聯深水埗支部與立法會議員鄭泳舜早前亦提出“重塑排檔新體驗，打造深水埗排檔文化旅遊區”倡議及六條深度游精品路線，為發掘香港地區旅遊景點出一分力。



此外，陳勇指民建聯將於9至10月期間舉行“國慶.精彩瞬間”攝影比賽，鼓勵市民感受本港國慶氛圍，並透過攝影表達家國情懷，得獎作品將會透過展覽公開展出。



在“培訓學習”方面，陳克勤表示，學習國家最新發展、培養年輕人才及愛國價值觀，是民建聯作為本地其中一個主要政團的責任之一。近日民建聯舉行了“發揮香港優勢 推動新質生產力發展”高端論壇，邀請嘉賓共同探討推動新質生產力。接下來民建聯將籌備另一場論壇，學習如何把握“三中全會”對國家和香港發展的機遇，包括深化討論鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，及將香港打造國際高端人才集聚高地等。

